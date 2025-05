Bologna, è qui la festa? Domenica la festa con il pullman scoperto per le via della città, l’itinerario

Bologna, domenica la festa per le vie della città con il pullman scoperto per festeggiare la Coppa Italia: l’itinerario previsto

Il Bologna celebrerà domenica la storica conquista della Coppa Italia con una grande parata cittadina. La festa si terrà il giorno successivo all’ultima gara di campionato contro il Genoa e coinvolgerà tutta la città. Con un comunicato ufficiale, il club rossoblù ha annunciato l’itinerario della parata itinerante che porterà squadra e trofeo tra le strade di Bologna, per condividere con i tifosi un traguardo indimenticabile.

«È stato definito il percorso della BFC Parade, in programma domenica a partire dalle 16:30. La grande parata itinerante per la conquista della Coppa Italia prevede la partenza del pullman scoperto dal piazzale antistante la Curva Bulgarelli per raggiungere il centro cittadino e festeggiare questo fantastico successo con tutti i tifosi. Lungo il percorso non sono previste soste.

Questo il tragitto dettagliato: Stadio Dall’Ara, piazzale curva Bulgarelli; Via Andrea Costa; Via Sant’Isaia; Piazza Malpighi; Via Ugo Bassi; Via Rizzoli; Via dell’Archiginnasio; Piazza Galvani; Via Farini; Piazza Cavour; Via Garibaldi; Viale XII Giugno; Viale Panzacchi; Viale Aldini; Viale Pepoli; Via Andrea Costa; Stadio Dall’Ara, piazzale curva Bulgarelli. Invitiamo chi ha la propria abitazione o attività commerciale lungo il percorso ad addobbare finestre, balconi o vetrine con i colori rossoblù e tutti i tifosi a prendere posto lungo il percorso».