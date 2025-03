Bologna, Freuler inamovibile: i rossoblù pronti a rinnovargli il contratto: le ultime

Bologna, Freuler colonna portante della squadra di Vincenzo Italiano: per il tecnico è sempre titolare, e la dirigenza vuole rinnovargli il contratto

Il Bologna continua la sua corsa e tra i protagonisti della stagione c’è senza dubbio Remo Freuler, punto fermo del centrocampo rossoblù. Il tecnico Vincenzo Italiano, quando può contare su di lui, non ha dubbi: il centrocampista svizzero è una pedina imprescindibile, e nessuno in squadra mette in discussione la sua titolarità. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il club sta valutando di prolungare il contratto dello svizzero, in scadenza il 30 giugno 2026, di un ulteriore anno fino al 2027.

Il giocatore è stato un’intuizione di Giovanni Sartori, che già lo aveva portato all’Atalanta e la scorsa estate lo ha prelevato dal Nottingham Forest, dove non era soddisfatto della sua situazione. L’operazione si è concretizzata con uno scambio che ha portato Nico Dominguez in Inghilterra, permettendo così a Freuler di ritrovare continuità e centralità in una squadra che sta sorprendendo in Serie A.