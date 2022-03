Bologna, difesa da reinventare contro la Fiorentina per Mihajlovic

Il Bologna non va oltre lo 0-0 con il Torino, ma a preoccupare Mihajlovic sono gli infortuni in difesa in vista della Fiorentina

In casa Bologna, dopo il pari interno contro il Torino, a preoccupare Mihajlovic ci sono gli infortuni in difesa. Theate è stato ammonito e verrà squalificato, ma è anche uscito malconcio quindi verrà valutato.

Usciti per infortunio anche De Silvestri e Medel, altre due pedine importanti per la difesa del tecnico serbo, oltre a Bonifazi che potrebbe essere lui l’indiziato con il Covid rimasto fuori ieri. Contro la Fiorentina la difesa potrebbe essere da reinventare per Mihajlovic, ora gli esami per i tre per capire l’effettiva entità.