Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa pre Hellas Verona-Bologna ha bacchettato il giovane Arthur Theate, troppo presuntuoso ultimamente

Senza peli sulla lingua, come d’abitudine, Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa ha strigliato il giovane difensore belga Arthur Theate, scoperto all’Oostende dal neo tecnico del Genoa Alexander Blessin.

LE PAROLE – «Da quando è andato in Nazionale è diventato un pochino più presuntuoso e meno concentrato. Secondo lui non è così, ma io da fuori lo vedo che ora fa cose che prima non faceva. Adesso deve tornare con la testa a posto ma è anche normale perché è giovane. Ha giocato in Belgio e non lo conosceva nessuno, ora è venuto qua e gioca titolare a Bologna facendo anche qualche gol. Si comincia a parlare di lui ed è normale che anche inconsciamente si monti un po’ la testa, ma è comunque un ragazzo che quando va in campo dà tutto. Mi arrabbio più con chi è in Italia da vent’anni e fa ancora certi errori. A lui l’errore lo concedo perché è uno che ha coraggio e non sbaglia atteggiamento. Come giocatore mi piace, deve solo tornare a essere un pochino più umile».