Chi è Alessio Cacciamani, il giovane chiamato da Baldini in Nazionale: età, ruolo e numeri stagionali

Chi è Alessio Cacciamani, tutto sull’ultimo giovane convocato da Baldini in Nazionale maggiore: età, ruolo e numeri stagionali

Alessio Cacciamani è il nuovo talento sotto i riflettori del calcio italiano. Cresciuto a Jesi, il classe 2007 di proprietà del Torino ha fatto parlare di sé grazie a prestazioni di alto livello con la Juve Stabia in Serie B, tanto da guadagnarsi la chiamata nella Nazionale Under 21 del CT Silvio Baldini e ora nella nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Cherubini.

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Dopo essere cresciuto nei vivai marchigiani di Fano e Ancona, nell’estate 2023 Cacciamani viene acquistato dal Torino, dove progredisce rapidamente passando dall’Under 17 all’Under 18 e infine alla Primavera nella stagione 2024/25. Il 17 maggio 2025 esordisce in Serie A a soli 17 anni contro l’Inter, confermando il suo grande talento.

L’estate scorsa il giovane firma il suo primo contratto da professionista con il Torino, valido fino al giugno 2028, prima di essere ceduto in prestito alla Juve Stabia per misurarsi con il calcio dei grandi. In Campania disputa una stagione straordinaria, totalizzando 33 presenze, 2 gol nella stagione regolare e 2 assist nei playoff.

Originariamente ala sinistra o esterno offensivo puro da tridente, Cacciamani ha completato una metamorfosi tattica sotto la guida di Ignazio Abate, impiegato prevalentemente come quinto di sinistra nel 3-5-2. Dotato di progressione palla al piede, tecnica nello stretto e abilità nel dribbling, possiede anche una resistenza fisica notevole e una solida applicazione tattica, che gli consente di coprire l’intera fascia contribuendo anche in fase difensiva.

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Secondo le indiscrezioni di mercato, il Torino potrebbe puntare nuovamente su di lui dopo il ritorno dal prestito il 30 giugno 2026, soprattutto se il club dovesse scegliere Ignazio Abate come allenatore della prossima stagione.

Ora, Cacciamani potrebbe debuttare con la maglia della Nazionale maggiore contro la Grecia, pronto a confermare quanto di buono ha mostrato in Serie B e nei vivai granata, consolidando così la sua reputazione come uno dei più promettenti giovani del panorama italiano.