Milan Maignan: una storia già vista, il futuro del portiere è di nuovo un rebus

Milan Maignan: la storia si ripete! Adesso il futuro del portiere rossonero è di nuovo in dubbio. Cosa può succedere e gli scenari

A volte la storia nel calcio si ripete con una puntualità disarmante. Esattamente dodici mesi fa, l’avventura di Mike Maignan al Milan sembrava giunta ai titoli di coda: un contratto agli sgoccioli, rapporti congelati con l’AD Giorgio Furlani e le sirene del Chelsea che ammaliavano il portiere francese.

Poi, la svolta. Gli arrivi di Massimiliano Allegri in panchina e di Igli Tare in dirigenza avevano completamente ribaltato lo scenario, convincendo il numero uno a sposare il nuovo corso rossonero e a firmare, lo scorso gennaio, un blindatissimo rinnovo quinquennale.

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Oggi, però, l’ambiente rossonero si ritrova esattamente al punto di partenza. Il futuro di “Magic Mike” è tornato a essere un enorme punto di domanda.

Addio ad Allegri e Tare: crollano i pilastri del progetto

Il nucleo della nuova insoddisfazione del portiere ruota proprio attorno alle figure del tecnico livornese e dell’ex direttore sportivo albanese. L’anno scorso erano stati loro due, con un metodico lavoro di diplomazia e convincimento, a ricucire lo strappo tra il club e l’entourage del giocatore (indispettito dalla gestione iniziale di Furlani).

Con l’addio di Allegri e Tare al Milan, le certezze del capitano rossonero sono evaporate. Come riportato dal Corriere dello Sport, Maignan è fortemente preoccupato dalla direzione societaria e sportiva che si respira a Casa Milan.

I tre motivi che spingono Maignan lontano da Milanello

La stabilità tanto cercata sembra già un ricordo. Ad oggi, sono tre i fattori principali che stanno spingendo gli agenti del francese a guardarsi intorno:

L’addio dei suoi punti di riferimento: Il legame umano e professionale con Allegri e Tare era il vero collante della sua permanenza.

Il legame umano e professionale con Allegri e Tare era il vero collante della sua permanenza. L’assenza della Champions League: Il quinto posto in campionato ha estromesso il Milan dalla massima competizione europea, una vetrina a cui il francese non vuole rinunciare.

Il quinto posto in campionato ha estromesso il Milan dalla massima competizione europea, una vetrina a cui il francese non vuole rinunciare. Mancanza di chiarezza: In piena estate (siamo al 5 giugno), a Milanello non c’è ancora un progetto tecnico chiaro e delineato per il futuro.

Agenti al lavoro, ma il mercato è cambiato

Mentre Maignan è focalizzato sulla preparazione in vista dei Mondiali in Nord America, il suo entourage si è già attivato per sondare il terreno sul mercato internazionale. Rispetto alla scorsa estate, tuttavia, le pretendenti storiche hanno cambiato fisionomia: il Chelsea ha avviato un ennesimo processo di rifondazione, mentre il Bayern Monaco ha deciso di dare ancora fiducia a Manuel Neuer.

Resta da capire se la vetrina del Mondiale farà impennare ulteriormente le sue quotazioni, ma una cosa è certa: la permanenza a Milano non è più così scontata.