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Vincenzo Italiano verso il Besiktas: accordo totale, oggi l’arrivo a Istanbul. Biennale da 12 milioni
Firme arrivate, il tecnico Vincenzo Italiano pronto a iniziare la sua nuova avventura in Turchia: a Istanbul oggi alle 15
È ormai tutto definito per il trasferimento di Vincenzo Italiano sulla panchina del Beşiktaş. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono già arrivate le firme sul contratto preliminare che sancisce l’intesa tra l’allenatore italiano e il club turco, un passaggio decisivo che avvicina ulteriormente l’annuncio ufficiale.
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L’operazione prevede un importante investimento da parte della società di Istanbul. Italiano percepirà complessivamente 12 milioni di euro netti nell’arco di due stagioni, confermando la volontà del Beşiktaş di affidargli un progetto tecnico ambizioso e di lungo periodo.
Non solo il tecnico: anche il suo gruppo di lavoro sarà parte integrante dell’accordo. Lo staff dell’allenatore riceverà infatti 5 milioni di euro netti complessivi nei prossimi due anni, a testimonianza della fiducia riposta dal club nell’intero team che accompagnerà Italiano in questa nuova esperienza professionale.
La giornata odierna potrebbe rappresentare un ulteriore passaggio chiave. Vincenzo Italiano è infatti atteso a Istanbul alle ore 15 locali, dove inizieranno le procedure finali prima della presentazione ufficiale ai tifosi e agli organi di stampa.
Il Beşiktaş accelera dunque per inaugurare una nuova era tecnica, affidando la guida della squadra a uno degli allenatori italiani più apprezzati delle ultime stagioni.