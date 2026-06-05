Lukaku e De Bruyne verso l’addio al Napoli? De Laurentiis e Allegri divisi, il tecnico spinge per la permanenza: il punto sul loro futuro

Un duello interno si sta profilando in casa Napoli: da un lato il presidente Aurelio De Laurentiis, dall’altro il tecnico Massimiliano Allegri, ancora formalmente legato al Milan, ma già in contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna per pianificare la prossima stagione. Al centro della contesa ci sono due giocatori di grande spessore: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Laurentiis ha aperto all’eventualità di cedere i due nazionali belgi, mentre Allegri ha confermato la volontà di trattenerli negli incontri con Manna, sottolineando l’importanza di poter contare su giocatori di talento e qualità nella sua idea di squadra.

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Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, il patron azzurro ha commentato le dichiarazioni recenti dei due giocatori rilasciate dal ritiro del Belgio: «Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo».

Il riferimento al parere del futuro allenatore rappresenta oggi l’unico punto di speranza per poter trattenere anche nella prossima stagione Lukaku e De Bruyne con la maglia azzurra addosso. In particolare, Allegri punta su De Bruyne, ex centrocampista del Manchester City, apprezzandone la qualità tecnica e la capacità di incidere sul gioco.

Tuttavia, il vero elemento ritenuto imprescindibile da Allegri per il Napoli che immagina è Romelu Lukaku. Secondo Sky, il tecnico livornese ha monitorato il centravanti durante l’amichevole del Belgio contro la Croazia e ne è rimasto impressionato, soprattutto per la condizione fisica attuale. Lukaku era già nel mirino di Allegri ai tempi della Juventus e oggi l’allenatore sarebbe felice di poterlo guidare a Napoli, considerandolo fondamentale per il progetto tecnico e l’equilibrio offensivo della squadra.

La situazione resta in evoluzione e la prossima stagione del Napoli dipenderà in larga parte dalle decisioni di Allegri e dalla disponibilità dei giocatori a restare, con De Laurentiis pronto a valutare le opportunità economiche senza compromettere la competitività della squadra.