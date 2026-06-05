Napoli, Anguissa può partire: Rios e Javi Guerra tra i possibili sostituti

Il futuro del centrocampista camerunese Anguissa resta incerto: il club azzurro valuta già le alternative per la mediana

Il futuro di Frank Anguissa continua a essere uno dei temi più discussi in casa Napoli. Nonostante il prolungamento contrattuale fino al 2027, ottenuto grazie all’attivazione dell’opzione prevista nell’accordo, la permanenza del centrocampista camerunese non è più una certezza assoluta e una possibile cessione nel corso dell’estate resta un’ipotesi concreta.

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Negli ultimi mesi sembrava possibile un rinnovo più lungo e strutturato, ma le trattative non hanno registrato sviluppi significativi. I contatti tra le parti si sono progressivamente raffreddati e oggi il club valuta con attenzione ogni scenario legato al futuro di uno dei protagonisti dello storico ciclo vincente azzurro.

Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche del nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri, che avrà un ruolo importante nelle valutazioni sulla rosa. Tuttavia, la dirigenza partenopea non vuole farsi trovare impreparata e sta già monitorando diversi profili per un eventuale avvicendamento a centrocampo.

Tra i nomi maggiormente apprezzati figura Richard Rios, centrocampista colombiano capace di abbinare qualità tecniche, dinamismo e grande intensità nelle due fasi di gioco.

Nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna c’è anche Javi Guerra del Valencia. Il giovane talento spagnolo, valutato oltre 30 milioni di euro, ha chiuso la stagione in grande crescita, mettendo insieme tre gol e tre assist nelle ultime quattro gare di campionato e attirando l’attenzione anche della nazionale spagnola. Lo riporta TMW.