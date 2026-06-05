Marotta si muove per Palestra! Oggi l’incontro con Percassi: al ragazzo è stato già recapitato un messaggio

Marotta si muove per portare Palestra all’Inter! Oggi l’incontro con Percassi: al ragazzo è stato già recapitato un messaggio. Le ultime

Il Festival della Serie A di Parma sarà l’occasione per i club del massimo campionato e per i dirigenti di confrontarsi su tematiche chiave, dall’Assemblea di Lega alla compilazione del calendario della prossima stagione. Tra i temi caldi, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ci sarà anche il futuro di Marco Palestra, giovane talento classe 2005 della Nazionale e uno dei profili più ambiti dell’estate.

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Alla kermesse emiliana parteciperanno anche i dirigenti Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, pronti a valutare un nuovo confronto con l’Atalanta per la cessione del laterale. Finora l’Inter ha formulato un’offerta da 42 milioni di euro più bonus, respinta dai bergamaschi. Tuttavia, il club orobico non ha chiuso definitivamente alla cessione, confermando la disponibilità a trattare, ma sui propri termini. Come evidenziato dal quotidiano: «L’Atalanta è assolutamente aperta alla sua partenza. E, da questo punto di vista, c’è una netta differenza della vicenda Lookman di un anno fa. Vuole farlo, però, ai suoi numeri. Vale a dire 53 milioni».

Marco Palestra non rappresenta l’unico rinforzo nei piani dell’Inter, ma la sua acquisizione sarebbe strategica per due motivi principali. Innanzitutto, la società nerazzurra e l’allenatore hanno una visione condivisa sul ruolo del giocatore, ritenuto un innesto primario sia per il presente sia per il futuro del club. In secondo luogo, Palestra potrebbe sostituire un elemento chiave come Denzel Dumfries, assicurando continuità e qualità sulla fascia destra.

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Il messaggio di fiducia è stato recapitato anche al giovane giocatore, che si è mostrato favorevole a un possibile trasferimento a Milano. L’Inter, dal canto suo, continua a seguire la trattativa con attenzione, pronta a limare la proposta in base alla valutazione finale dell’Atalanta, ma convinta dell’importanza del giocatore nel progetto tecnico di Cristian Chivu.

Con il Festival della Serie A alle porte, Parma diventa così il punto di riferimento per le trattative estive, con Marco Palestra al centro dell’attenzione come uno dei tasselli principali per il mercato dell’Inter e per il rafforzamento della rosa in vista della stagione 2026/2027.