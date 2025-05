Bologna infortunio Erlic, arrivano brutte notizie. Ecco quando rientrerà il centrale difensivo

Uscito al 31′ del match di sabato a San Siro contro il Milan, Martin Erlic, centrale croato del Bologna, ha chiuso anzitempo la stagione. L’ex Sassuolo ha, infatti, rimediato un infortunio muscolare. Di seguito il report ufficiale del club.

REPORT – «Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno evidenziato una lesione al soleo destro, con tempi di recupero di 3 settimane».

Il giocatore, però, partirà comunque verso Roma in vista della finale di Coppa italia con Italiano che ha scelto di non lasciar fuori nessun elemento della rosa per questo traguardo storico.