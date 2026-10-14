Bologna-Inter, buone notizie per Palladino: Theate torna in gruppo, Orsolini ancora ai box – Calcio News 24

Il Bologna prepara la sfida del Dall’Ara contro l’Inter: il difensore belga ha ripreso ad allenarsi con i compagni, mentre l’esterno prosegue con le terapie

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole dopo il successo ottenuto al Via del Mare contro il Lecce. La squadra di Raffaele Palladino ha iniziato a preparare la prossima sfida di campionato, in programma sabato contro l’Inter allo stadio Dall’Ara, con fischio d’inizio alle 18:00.

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Dal lavoro odierno arrivano novità importanti soprattutto sul fronte degli infortunati. La notizia più positiva riguarda Arthur Theate, tornato ad allenarsi in gruppo e dunque di nuovo a disposizione dello staff tecnico per avvicinarsi alla gara contro i nerazzurri. Il rientro del difensore belga rappresenta un segnale incoraggiante per Palladino, che potrà valutare le sue condizioni nei prossimi giorni.

Bologna-Inter, Theate rientra in gruppo

Il recupero di Theate può diventare un fattore importante in vista della sfida contro l’Inter, una gara delicata per classifica, ambizioni e livello dell’avversario. Il tecnico rossoblù dovrà decidere se inserirlo subito tra le opzioni principali o gestirne gradualmente il rientro.

Orsolini prosegue le terapie

Resta invece ai box Riccardo Orsolini, alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L’esterno offensivo ha svolto terapie e continuerà il proprio percorso di recupero.

Questa la nota ufficiale del Bologna: «Prosegue a Casteldebole la preparazione dei ragazzi di Raffaele Palladino verso Bologna-Inter: oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, terapie per Riccardo Orsolini».