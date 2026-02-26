Bologna, Italiano dopo la vittoria contro il Brann: «Importantissimo indirizzare la qualificazione all’andata! Odgaard ai margini? Non so come si possa scrivere questo…Joao Mario una sorpresa»

Bologna, Italiano ha parlato così dopo la vittoria contro il Brann e la qualificazione agli ottavi di Europa League. Le sue dichiarazioni

A Sky dopo Bologna Brann, Vincenzo Italiano ha commentato così il match.

ANALISI – «Primi 20′ come mi aspettavo, l’avversario ha giocato bene, noi abbiamo faticato a ripartire. Poi siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica e non concedere più niente. Tra andata e ritorno abbiamo giocato bene, l’obiettivo è raggiunto. Volevamo rimanere a marzo nelle competizioni, ci siamo in Europa, purtroppo non in Coppa Italia ma qui ci siamo. In questi giorni ho letto che Odgaard è ai margini. Non so come si possa pensare o scrivere questo, c’era in programma di usare le sue caratteristiche. Per noi è un giocatore importante, entrare così in partita ti dà una grande mano. Continua a essere un giocatore importante, sia da titolare che da subentrato».

JOAO MARIO – «È una bella sorpresa, è timido e deve iniziare a sorridere un po’ di più. Poi si è sbloccato e sta dimostrando di essere un titolare del porto, di aver meritato la chiamata della Juve. Siamo contenti, oggi non era semplice giocare in una zona di campo dove non era abituato. Si è comportato bene, ha anche segnato, quindi è stato bravo».

QUALIFICAZIONE – «È stato importantissimo indirizzare la qualificazione nella partita d’andata. Li temevamo, siamo nel pieno della stagione, loro non stanno giocando ma li puoi trovare brillanti. Lì siamo stati bravi, a non mettere in pericolo la partita. Oggi abbiamo sfruttato l’uomo in più, loro nei primi 20′ ci hanno messo in difficoltà».