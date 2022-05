Bologna, Kasius: «Prestazione positiva, non abbiamo paura delle big»

L’esterno del Bologna Kasius ha parlato dopo la partita contro la Roma

Denso Kasius, esterno del Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo lo 0-0 in casa della Roma.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una prestazione positiva. È stata la mia prima gara da titolare col Bologna e sono contento. È il sesto risultato positivo di fila, anche questo contro un’avversaria importante, non abbiamo paura delle grandi squadre, sappiamo quello che dobbiamo fare e lo mettiamo in campo. Giochiamo anche per mister Mihajlovic, pensare a lui ci dà le giuste motivazioni. Il mio futuro a Bologna? La prossima stagione spero di conquistarmi più spesso il ruolo da titolare».