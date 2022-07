Bologna, l’allenatore di Ferguson: «Sarà in Italia a inizio settimana per visite mediche»

L’allenatore Jim Goodwin ha confermato l’arrivo imminente di Ferguson al Bologna

Jim Goodwin, allenatore dell’Aberdeen, ai microfoni di Premier Sports ha confermato l’arrivo imminente di Lewis Ferguson al Bologna.

LE PAROLE – «Negli ultimi giorni è stato ampiamente riferito quello che sta accadendo con Lewis. Non vogliamo raccontare bugie, i rumors sono veritieri: il Bologna è molto interessato a lui. Lewis sarà in Italia all’inizio della settimana per sottoporsi alle visite mediche: se tutto andrà bene, sarà un nuovo giocatore del Bologna».