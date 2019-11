In conferenza stampa Gary Medel ha parlato dei drammi che sta vivendo il popolo cileno, mostrando il suo appoggio

Nel corso della conferenza stampa del Bologna alla vigilia del match contro il Sassuolo, Gary Medel ha parlato anche della situazione che sta vivendo il Cile e tutto il popolo cileno. Queste le sue parole.

«Sappiamo tutti in che situazione vive il Cile. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare il popolo cileno che lotta per i suoi diritti»