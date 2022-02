Bologna, Mihajlovic a rischio: i rossoblù pensano a Pirlo per la panchina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna starebbe pensando ad Andrea Pirlo per sostituire in panchina Mihajlovic

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i recenti risultati ottenuti in campionato avrebbero convinto il Bologna che l’avventura di Mihajlovic stia iniziando a volgere al termine. Il serbo, al momento, non pare a rischio esonero, ma nelle prossime partite tutto potrebbe ancora cambiare.

Il primo nome per sostituirlo? Quello di Andrea Pirlo. L’ex Juve, dopo il mancato approdo alla Salernitana, è ancora in cerca di un panchina e la piazza rossoblù potrebbe essere l’ambiente ideale da dove ripartire.