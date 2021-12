Bologna, Mihajlovic: «Mosci e presuntuosi, sconfitta meritata»

Le parole di Sinisa Mihajlovic nel post partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del tecnico a DAZN

SCONFITTA – «Abbiamo perso meritatamente, loro ci sono stati superiori su tutto. Noi siamo stati poco aggressivi e mi prendo le colpe. Ho messo un attaccante in più per tenere il baricentro alto, ma invece siamo stati più bassi. Nel primo tempo abbiamo fatto tre falli, non siamo mai riusciti a spuntarla nell’uno contro uno. Medel non volevo toglierlo dalla difesa, Viola non ha i 90 minuti nelle gambe. Con Soriano messo lì l’intento era di essere più aggressivi, ma abbiamo vinto pochi contrasti. Mosci e presuntuosi, non meritavamo neanche il pareggio».

PRESSING TORINO – «Sapevamo che loro avrebbero giocato uomo contro uomo, con tre bravi tecnicamente avanti avremmo fatto meglio. Non abbiamo fatto un dribbling in novantacinque minuti, il baricentro poi era troppo basso».

ATTEGGIAMENTO – «È difficile avere un gioco limpido contro squadre così aggressive, dovevamo essere molto più rapidi. Abbiamo pressato male e con la palla tra i piedi eravamo lenti».