Bologna, senza Mihajlovic tocca ai senatori trascinare il gruppo

Sinisa Mihajlovic ha parlato in video call alla squadra in questi giorni in vista della partita contro il Milan.

Con la sua assenza saranno i senatori del Bologna che dovranno trascinare il gruppo. Soriano, Arnautovic, De Silvestri e Medel sono loro a cui i felsinei si aggrappano in questo momento delicato della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.