Bologna, attestato di fiducia a Mihajlovic: in arrivo il rinnovo annuale

Sinisa Mihajlovic potrebbe legare il proprio futuro a quello del Bologna ancora a lungo. Per lui in arrivo il rinnovo: le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic potrebbe prolungare la propria permanenza al Bologna.

Il club sarebbe infatti pronto a rivedere l’accordo con il tecnico serbo, prolungandolo di un ulteriore anno per dare continuità al progetto rossoblù. Un grande attestato di stima per l’allenatore, proprio in un momento così complicato della sua vita personale.