Forza Mihajlovic, il tuo coraggio è anche il nostro

Il sabato del calcio italiano scosso dall’annuncio di Sinisa Mihajlovic, di nuovo costretto a combattere la malattia

Pensavamo e speravamo di non dover più rivedere e riascoltare parole così forti e toccanti da parte di Sinisa Mihajlovic. E così la mente è tornata a quel drammatico 13 luglio del 2019, a quella conferenza stampa nella quale il tecnico del Bologna sconvolse tutti annunciando di aver contratto la leucemia mieloide acuta.

Una battaglia che Sinisa ha combattuto con coraggio e orgoglio, dimostrando uno spessore umano straordinario nell’affrontare il dolore e la sofferenza. E soprattutto nel mandare un messaggio di lotta e di esempio per chiunque si trovi in condizioni simili e veda inevitabilmente cadergli il mondo addosso.

E così adesso ci ritroviamo di nuovo aggrappati anche noi alla sua forza, al suo desiderio di sconfiggere un avversario subdolo e meschino che il guerriero serbo affronterà ancora con carattere e ironia: «La leucemia è tornata, ma sono pronto a darle un’altra lezione. Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa stoppare sul nascere la malattia. Questa volta non entrerò in scivolata, ma giocherò in anticipo per non far partire l’avversario. E’ una malattia coraggiosa se ha ancora voglia di affrontare uno come me». Forza Sinisa, non c’è altro da aggiungere.

MIHAJLOVIC TORNA A COMBATTERE LA MALATTIA – VIDEO