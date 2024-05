Calciomercato Bologna, obiettivi da Champions: i piani di Sartori

Calciomercato Bologna, i sogni Champions League anche per il futuro e in estate occhio a diversi grandi nomi

Il Bologna sogna la Champions League e anche sul mercato sta valutando nomi importanti in vista dell’estate. Sartori è già al lavoro per regalare ai rossoblù giocatori di livello per competere con le migliori squadre d’Europa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero diversi nomi nel mirino del dirigente dei felsinei. A partire da quel Gosens già avuto ai tempi dell’Atalanta. Poi piacciono anche i nomi di Thorstvedt del Sassuolo e di Pavlidis dell’Az Alkamaar.