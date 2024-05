Calafiori dice ADDIO al Bologna: una BIG in vantaggio rispetto alla concorrenza. Ecco le NOVITA’

Riccardo Calafiori sempre più vicino alla corte della Juventus lasciando il Bologna. Il giocatore preferirebbe restare in Serie A

Come rivelato da Alfredo Pedullà, Chelsea e Bayern Monaco avrebbero fatto sei sondaggi per Riccardo Calafiori, ma il ragazzo preferirebbe restare in Italia. Per questo motivo, la Juve sembra essere in pole position per il difensore. Thiago Motta lo vorrebbe a Torino e Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per convincere il club rossoblù che vuole 25 milioni.

La Juve starebbe pensando anche di poter inserire delle contropartite tecniche. Quello che sembra certo, però, è chi i bianconeri dovranno migliorare l’offerta di ingaggio per Calafiori, per ora, la proposta sarebbe di 1,8 milioni.