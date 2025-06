Bologna, sulla strada di Napoli non solo Ndoye e Beukema, si parla anche di Raspadori

Molto attiva la strada Bologna-Napoli e non solo in direzione Napoli: i rossoblù hanno messo nel mirino Raspadori

Il Bologna punta con decisione su Giacomo Raspadori per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Dazn, l’attaccante del Napoli rappresenta uno degli obiettivi principali del club rossoblù, con il l’allenatore Vincenzo Italiano che ne apprezza in particolare la versatilità. Raspadori può infatti essere impiegato come centravanti, seconda punta o esterno offensivo, caratteristiche ideali per il sistema di gioco dinamico del tecnico ex Fiorentina. Il profilo dell’ex Sassuolo risponde alla volontà del Bologna di alzare il livello qualitativo della rosa, soprattutto in vista della prossima stagione da giocare su più fronti.

Dal canto suo, il Napoli non considera Raspadori un incedibile e avrebbe fissato una valutazione di circa 25 milioni di euro. Una cifra che il Bologna dovrà valutare con attenzione, ma che non viene considerata insormontabile: i margini per aprire una trattativa concreta ci sono e i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi a breve. Va specificato che l’interesse per Raspadori è indipendente dai dialoghi in corso tra i due club per Sam Beukema e Dan Ndoye, due calciatori che piacciono al Napoli. Le due operazioni restano però separate, senza alcun collegamento diretto con l’eventuale trasferimento dell’attaccante azzurro.