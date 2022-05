Bologna, nessun dubbio sul futuro: avanti ancora con Mihajlovic

In casa Bologna non ci sono dubbi su chi dovrà guidare in futuro la squadra rossoblù. Il club pronto ad andare avanti con Mihajlovic

Giornata speciale in casa Bologna, che oggi in quel di Casteldebole potrà incontrare di nuovo Sinisa Mihajlovic ad un mese dalla sua ultima visita nel centro sportivo.

Il tecnico parteciperà alla classica grigliata di fine anno, ben sapendo che non sarà l’ultima con i rossoblù. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club emiliano ha intenzione di puntare ancora sul serbo per il futuro, senza alcun cambio di guida tecnica come invece si vociferava negli scorsi mesi.