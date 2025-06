Bologna, rinforzi a centrocampo: piace Nicolussi Caviglia, ma c’è concorrenza dall’estero

Il Bologna punta a Nicolussi Caviglia, ma sul centrocampista valdostano c’è l’interesse anche di club stranieri: le ultime

Il Bologna accelera sul mercato e punta con decisione su Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, reduce da una stagione complicata con il Venezia culminata nella retrocessione in Serie B, è ora al centro dell’interesse di diversi club. Tra questi, è proprio il Bologna a muoversi con maggiore convinzione, individuandolo come profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Di proprietà del Venezia ed ex prodotto del settore giovanile della Juventus, Nicolussi Caviglia ha già assaporato la Serie A e potrebbe trovare sotto le Due Torri l’ambiente giusto per rilanciarsi. Il club emiliano ha già avviato i primi contatti con la dirigenza lagunare per cercare di imbastire una trattativa, puntando sul progetto tecnico ambizioso e sulla possibilità di rientrare subito nel massimo campionato.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talento valdostano è finito anche nel mirino di due club stranieri di primo piano: Villarreal e PSV Eindhoven. Entrambe le società, note per l’attenzione allo sviluppo dei giovani e la partecipazione costante alle coppe europee, hanno già chiesto informazioni sul giocatore e potrebbero rappresentare ostacoli concreti per i rossoblù.

Nonostante l’interesse estero, il Bologna resta in vantaggio. L’intenzione è quella di chiudere in tempi brevi, anche sfruttando la volontà del giocatore di restare in Serie A e rilanciarsi dopo una stagione amara. Nicolussi Caviglia sarebbe attratto dalla possibilità di lavorare in un contesto tattico evoluto e competitivo, con l’obiettivo di tornare protagonista ad alti livelli. Il prossimo passo sarà trasformare i contatti in un’offerta concreta: il Bologna è pronto a fare sul serio.