Bologna, Orsolini (DAZN): «Cerco di dare sempre il 110%»

Le parole di Orsolini a DAZN dopo la vittoria del Bologna: «Era un po’ che non facevo gol in casa, lo volevo fortemente e sono felice»

Riccardo Orsolini ha parlato a DAZN al termine della rimonta del Bologna contro il Torino. Di seguito le sue parole.

«Era un po’ che non facevo gol in casa, lo volevo fortemente e sono felice. Cosa posso al Bologna? Quello che ho sempre cercato di dare, a volte ce la faccio e a volte no, ma cerco sempre di dare il 110% ogni volta che il mister mi chiama in causa, a gara in corso o dall’inizio»