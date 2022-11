Bologna, Orsolini: «Stiamo entrando nelle dinamiche del mister»

Le parole di Orsolini dopo la vittoria contro il Torino: «facciamo quello che ci chiede il mister e c’è entusiasmo»

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna sul Torino. Di seguito le sue parole.

«É un momento in cui giochiamo bene, facciamo quello che ci chiede il mister e c’è entusiasmo. La piazza l’ha capito e a noi serviva solo tempo per capire le letture di gioco dell’allenatore. Stiamo entrando in quelle che sono le sue dinamiche, con lui c’è un bellissimo rapporto e siamo tutti contenti: noi vinciamo e i tifosi sono contenti».