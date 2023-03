Bologna, papà Ferguson: «Si sta godendo l’esperienza nel campionato italiano»

Le parole del padre di Lewis Ferguson, tra le rivelazioni del Bologna di Thiago Motta: «Ha molto rispetto per il mister»

Tra le rivelazioni di questa Serie A non può mancare Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna sempre più importante per Thiago Motta. Il Corriere dello Sport ha parlato con il padre dello scozzese, Derek, a sua volta ex calciatore dei Rangers. Di seguito le sue parole.

ESPERIENZA IN ITALIA – «Si sta godendo tutta l’esperienza nel campionato italiano. E’ contento, a Bologna si trova molto bene e credo che questa sia la cosa più importante per lui. Vive appena fuori città. Ha avuto da poco una figlia. Lake, di quattro mesi. La piccola tiene molto impegnati Lewis e la sua ragazza Lauren».

THIAGO MOTTA – «Ha grande rispetto per Thiago, per il suo allenatore, e si diverte ad allenarsi e giocare per lui. Anche questa credo sia una componente importante della sua esperienza a Bologna».

GENERAZIONE DI TALENTI SCOZZESI – «Niente è cambiato in Scozia, ci sono sempre stati giocatori talentuosi che avevano solo bisogno di opportunità».

LONTANANZA -«Lewis si è trasferito ad Aberdeen, a tre ore di macchina da casa, quando aveva 18 anni. Per Carol, mia moglie, è stato difficile. Lewis ha preso tutto con calma. Il trasferimento in Italia è stato così emozionante per tutta la famiglia, siamo già venuti molte volte e non vediamo l’ora di tornare, siamo tutti molto impressionati dalla città, dalla cultura e dal cibo».