Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Speriamo di tornare a fare punti in casa. Sul mercato dico questo»

Bologna, le dichiarazioni di Di Vaio nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan di Allegri. Ecco le sue parole

Marco Di Vaio, a pochi minuti dalla sfida Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha parlato del momento dei rossoblù intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Siamo ancora a metà campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo primario, raggiungere il passaggio in Europa League, siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e vogliamo difenderla fino alla fine. In campionato la squadra ha dimostrato di giocarsela sempre con tutti. Speriamo di tornare a fare punti in casa ne abbiamo bisogno»

MERCATO – «Immobile doveva diventare un giocatore importante per noi, per far respirare Castro e Dallinga, non ha trovato la giusta continuità quando è rientrato dall’infortunio, è capitata questa occasione e abbiamo deciso di separarci»

HOLM-JOAO MARIO – «Stava trovando meno spazio, abbiamo puntato su un giocatore che ci può dare una spinta importante, speriamo di aver fatto la scelta giusta»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano