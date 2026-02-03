Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Speriamo di tornare a fare punti in casa. Sul mercato dico questo»

Published

15 minuti ago

on

By

Di Vaio

Bologna, le dichiarazioni di Di Vaio nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan di Allegri. Ecco le sue parole

Marco Di Vaio, a pochi minuti dalla sfida Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha parlato del momento dei rossoblù intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE «Siamo ancora a metà campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo primario, raggiungere il passaggio in Europa League, siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e vogliamo difenderla fino alla fine. In campionato la squadra ha dimostrato di giocarsela sempre con tutti. Speriamo di tornare a fare punti in casa ne abbiamo bisogno»

MERCATO «Immobile doveva diventare un giocatore importante per noi, per far respirare Castro e Dallinga, non ha trovato la giusta continuità quando è rientrato dall’infortunio, è capitata questa occasione e abbiamo deciso di separarci»

HOLM-JOAO MARIO – «Stava trovando meno spazio, abbiamo puntato su un giocatore che ci può dare una spinta importante, speriamo di aver fatto la scelta giusta»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×