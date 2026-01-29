Bologna, parla Italiano nel post partita: «Oggi abbiamo dimostrato crescita, e mi auguro che anche in campionato si possa tornare a ottenere dei risultati»

Bologna, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita della sfida contro il il Maccabi Tel Aviv

Nel prepartita della sfida con il Maccabi Tel Aviv, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole:

PAROLE – «Abbiamo fatto una partita seria. Volevamo sfruttare le poche chance che avevamo per arrivare ottavi, ma ci abbiamo provato. Arriviamo decimi in un trofeo dove nulla è scontato e dove nessuno specula sul risultato. Tutte le squadre cercano di vincere e giocano a viso aperto. Abbiamo fatto grandi cose: 14 punti in 6 partite dimostrando di poterci stare. Da tempo non facevamo una partita completa. Tutti bene, sia davanti sia dietro, anche Ferguson in quella posizione. Abbiamo dato minuti a Bernardeschi e anche Dallinga ha fatto bene»

«Secondo me nelle ultime cinque abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo. Oggi abbiamo dimostrato crescita, e mi auguro che anche in campionato si possa tornare a ottenere dei risultati, perché in un mese abbiamo buttato via tutto quello che avevamo costruito»

ROWE – «Bene sia a destra sia a sinistra. Rispetto all’inizio è un giocatore diverso, e penso che abbia nelle corde la possibilità di diventare un trascinatore con gol e assist”»

