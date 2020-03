Bologna, ripresa allenamenti rinviata a data da destinarsi

L’emergenza Coronavirus complica il rientro a Casteldebole del Bologna: niente ripresa delle sedute di allenamento

Il rientro del Bologna a Casteldebole è ancora rimandato per via dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova l’Italia e lo sport.

Come comunicato dalla stessa società felsinea, la squadra non farà ritorno al centro sportivo per riprendere gli allenamenti, come inizialmente programmata. Data ancora da destinarsi per il rientro dei giocatori per il regolare svolgimento delle attività sportive.