Bologna Roma, Calvarese non ha dubbi: «Manca un rosso a Miranda, il gol del pareggio di Pellegrini è regolare»

Bologna Roma, Calvarese analizza gli episodi: «Manca un rosso a Miranda, il gol del pareggio di Pellegrini è regolare»

Gianpaolo Calvarese ha analizzato e commentato alcuni degli episodi più discussi emersi durante Bologna Roma, offrendo la sua lettura tecnica sulle decisioni arbitrali che hanno segnato la partita. Le sue parole:

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PAROLE – «Sbaglia Jablonski in occasione del mancato rosso a Miranda, mentre è giusta la decisione di convalidare la rete di Pellegrini nel secondo tempo. Il primo episodio clou arriva già dopo pochi minuti, quando Miranda stende Rensch disinteressandosi del pallone con una manata. L’arbitro tedesco sbaglia a non fischiare fallo: l’intervento del terzino era da fallo, e dunque da secondo giallo.

Qualche protesta, invece, in occasione del gol del pareggio di Pellegrini. Malen evita di prendersi un rigore dopo un contatto con Lucumì e resta in piedi e solo dopo scivola sfiorando il pallone: dalle immagini non è chiaro se tocchi anche le gambe di Freuler, che finisce a terra per il contatto con Skorupski. Giusta quindi la scelta di Jablonski: il gol è regolare»