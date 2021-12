Bologna Roma, Mihajlovic e Mourinho amici contro: anche Arnautovic li unisce

Questa sera si affrontano Bologna e Roma, con Mihajlovic e Mourinho uniti da una grande amicizia. E li accomuna anche Arnautovic

Lo ha dichiarato Mihajlovic in conferenza, lo ha ribadito Mourinho poco dopo. Tra i due allenatori c’è una grande amicizia e questa sera, nella partita tra Bologna e Roma, si ritroveranno da avversari. E i due, come riportati da La Gazzetta dello Sport, sono uniti anche da Marko Arnautovic. Sono diversi gli aneddoti dell’austriaco ai tempi dell’Inter dello Special One. Tra questi quello riguardante un orologio. Successe che l’attaccante, per non sbagliare più, si presentò la mattina presto alla Pinetina per l’allenamento, che però sarebbe stato il pomeriggio. Mou gli disse: «Sei il mio uomo». E gli regalò un orologio che Arnautovic possiede ancora.

Poi l’allenatore portoghese provò a portarlo anche al Manchester United, ma senza successo. Ora l’austriaco è il bomber di Mihajlovic e questa sera si riabbracceranno tutti e tre come tre grandi amici.