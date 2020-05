Bologna, Sabatini: «Penalizzati alla ripresa. Mercato aperto tutto l’anno»

Walter Sabatini ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A e della prossima sessione di calciomercato

Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa Bologna: «Saremo tra i club più penalizzati alla ripresa del campionato. Prima dello stop stavamo decollando in classifica. La nostra Europa resta comunque chiudere la stagione con Mihajlovic in panchina»

«Dobbiamo riflettere su quello che è il calcio e cosa sarà. Il Coronavirus sarà sconfitta e se ne andrà, non sono pessimista. Il calcio ritornerà alla sua dimensione e sarà supportato dalla passione popolare. La crisi riguarderà un paio di sessioni di mercato. Vorrei un mercato aperto tutto l’anno, mi dà la carica per risolvere i problemi», ha concluso Sabatini.