Bologna, Sabatini: «Pulgar? Non è più un mio problema. Magari si pente»

La frecciata lanciata da Sabatini a Pulgar dopo il trasferimento del centrocampista cileno dal Bologna alla Fiorentina

Intervenuto nel corso della trasmissione Il Pallone nel Sette, Walter Sabatini ha voluto precisare la sua posizione rispetto alla cessione di Pulgar alla Fiorentina. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica del Bologna.

«10 milioni sono una cifra ragguardevole, la società aveva dato al giocatore la possibilità di andare via e lui ha fatto la sua scelta. Non mi rammarico perché è un’operazione di mercato come tante i cui proventi sono stati reinvestiti. Magari è lui che ora se ne pente, ma non è più un problema mio».