Bologna, Saputo in Italia per un confronto: si deciderà il futuro di Mihajlovic e Bigon

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, sarà in Emilia per un confronto con Mihajlovic e Bigon: si deciderà il futuro dei due

Joey Saputo sta arrivando a Bologna per avere un confronto con Bigon e Mihajlovic. Il presidente dei rossoblù è atteso in giornata per valutare il futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe già deciso il suo futuro che sarà lontano dai felsinei, molto dipenderà anche dal finale di stagione.