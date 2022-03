Bologna, Saputo vuole puntare su Gattuso se rompe con Mihajlovic: i dettagli

La situazione in casa Bologna si fa sempre più complicata, tanto che il presidente Joey Saputo starebbe pensando ad esonerare Sinisa Mihajlovic.

Come riporta La Repubblica, in caso di divorzio anticipato tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic, il presidente degli emiliani Joey Saputo avrebbe già individuato in Rino Gattuso il sostituto.