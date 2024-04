Brighton, De Zerbi ammette: «Stagione difficile sia per noi che per i tifosi. Non è un periodo facile, ma...»

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, dopo la sconfitta dei Seagulls contro il Bournemouth: «Dobbiamo continuare a lottare»

Continua a il momento difficile del Brighton di De Zerbi, che ieri ha perso per 3-0 contro il Bournemouth. Di seguito le parole del tecnico italiano dopo la partita.

«E’ stata una stagione molto dura, sia per noi che per i tifosi. Non viviamo un periodo facile. Sognavamo di tornare nelle coppe europee, ma dobbiamo continuare a lottare. Sono momenti che capitano in un percorso. Dobbiamo analizzare tutte le prestazioni per tornare in forma come qualche mese fa»