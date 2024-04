Champions League, Taylor arbitrerà Borussia Dortmund-PSG

Anthony Taylor arbitrerà la semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG. Una decisione che ha sollevato alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori: il direttore di gara inglese in questi ultimi anni è salito agli onori della cronaca per i suoi errori, come nel caso della finale di Europa League tra Roma e Sivigilia. Anche in questo week-end l’arbitro è finito al centro delle polemiche per una chiamata completamente sbagliata in West Ham-Liverpool, che ha impedito a Gakpo di poter segnare il gol 3-2, creando dal nulla un infortunio per il portiere francese.

Anthony Taylor clearly asking Areola to sit down and calling the medics like it’s a serious injury to cover up his own mistake sums up the absolute shambles of refereeing we’ve witnessed this season pic.twitter.com/MZLwpfmHzE