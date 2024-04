Polemica dell’Oipa dopo le immagini di una mucca tinta di nerazzurro durante la festa scudetto dell’Inter di ieri sera

Durante la festa per lo Scudetto dell’Inter in molti hanno notato in Piazza Duomo una mucca tinta con i colori nerazzurri. Queste immagini hanno scatenato l’indignazione dell’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali. Di seguito il comunicato.

Io sono imbarazzata dall’essere umano pic.twitter.com/gtS7fj2nVv — Mary D. (@mary_didi1) April 28, 2024

«Una mucca imbrattata di vernice con i colori dell’Inter è stata esibita ieri alla festa per lo scudetto della squadra di calcio e oggi l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede formalmente alle forze dell’ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio. L’animale, così ridotto, è stato oltretutto condotto in un corteo pieno di gente, urla, fumi, rumori, fuochi d’artificio. Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento, e anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile. Come l’asinello ‘vestito’ con i colori del Napoli fatto sfilare lo scorso anno in occasione dello scudetto della squadra partenopea, è questo un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati. L’Oipa, oltre ad attivarsi conoscere i particolari quanto avvenuto, sporgerà comunque denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e chiede ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche“. Infine il presidente dell’Organizzazione Massimo Comparotto ha dichiarato: “Ci saremmo aspettati da una città come Milano un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte. Come hanno fatto a portare una mucca in città? Cosa hanno fatto le forze dell’ordine per impedirlo?»