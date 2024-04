Calciomercato Inter, il sogno per l’estate è Joshua Zirkzee, il Bologna però non fa sconti: la STRATEGIA nerazzurra

Calciomercato Inter, in estate l’obiettivo è Joshua Zirkzee: il Bologna non fa sconti per il suo fuoriclasse, ma i nerazzurri hanno un piano

Il grande sogno del calciomercato dell’Inter per il prossimo anno è Joshua Zirkzee. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che commenta le dichiarazioni rilasciate ieri da Marotta e Ausilio. Quest’ultimo ha affermato che non cederebbe nessuno di questa squadra. Ecco che dunque, per racimolare un tesoretto per gli acquisti, saranno determinanti le cessioni dei giovani, Valentin Carboni su tutti.

L’idea principe in attacco porta a Joshua Zirkzee, ma per strapparlo al Bologna non è detto che bastino 60 milioni di euro. I nerazzurri programmano il futuro e non vogliono correre i rischia affrontati quest’anno, quando per la gran parte della stagione il peso dell’attacco è ricaduto sui soli Lautaro e Thuram. Arriverà Taremi, ma non sarà il solo: l’idea dei dirigenti è di mettere a disposizione di Inzaghi due coppie di alto livello. Per Zirkzee, poi, i nerazzurri hanno sempre in mano il jolly Fabbian da potersi giocare.