Bologna Saelemaekers: «Tifosi incredibili, anche quando va male ci sono. In 10 abbiamo mostrato la giusta mentalità. Gol? Ecco come ho deciso»

Le parole di Alexis Saelemaekers, esterno del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in rimonta contro l’Udinese

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Bologna contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

«Oggi è stata una partita difficile, anche in dieci abbiamo fatto vedere di avere la giusta mentalità: è un punto meritato. Ci sta, è il calcio, loro hanno una posizione di classifica nella quale devono giocare così. Siamo stati concentrati fino alla fine, quello è l’importante. Gol? Mi sono detto di calciare verso il secondo palo, penso che il portiere non abbia visto la palla arrivare, sono contento per il mio gol. Questa posizione mi piace, mi dà tanta libertà, ma l’importante è la squadra e dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. I nostri tifosi sono incredibili, anche quando andava male oggi ci hanno spinto e noi proviamo a ridare quello che ci danno loro sul campo».