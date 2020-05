Bologna, Saputo: «In futuro penseremo all’Europa»

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha dichiarato i prossimi obiettivi del club rossoblù: «Il nostro desiderio non è più salvarsi»

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha partecipato a un webinar organizzato dalla Bfc Webinar Academy: «Quando lavori bisogna sempre migliorare, al Bologna stiamo facendo questo facendo crescere settore giovanile, prima squadra e centro sportivo. Il centro è importante perché i giocatori passano più tempo lì che a casa. Per me l’obiettivo è fare ogni giorno il meglio possibile».

«All’inizio avevamo l’intenzione di rimanere in A, ora questo non deve essere più in discussione. Adesso pensiamo alla top 10 in Italia e in futuro all’Europa. Il nostro desiderio non è più salvarsi ma cercare l’Europa piano piano. Il primo obiettivo è tornarci, ovviamente dobbiamo essere realistici perché fare i proclami è molto facile ma credo si possa sognare. La cosa importante è che la società sia rispettata a livello calcistico», ha concluso Saputo.