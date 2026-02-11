Connect with us
Bologna, Sartori a Mediaset: «Nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. È un momento particolare, l’unica medicina è la vittoria. Sui rinnovi…»

2 ore ago

Bologna, Giovanni Sartori ha parlato a Mediaset prima della partita contro la Lazio di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

A Mediaset, Giovanni Sartori ha parlato prima di Bologna Lazio di Coppa Italia.

PAROLE «Effettivamente è un momento particolare. L’unica medicina per questi casi è la vittoria. Siamo i detentori e nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto in Italia e in Europa. Proviamo a vincere per cambiare il vento in poppa.

Rinnovi? Non è un problema. Con qualcuno stiamo andando avanti e qualcuno no. Non penso sia la causa di questa mancanza di vittorie.

Serve un po’ di fortuna che ci assista. Serve che qualcuno, anche a partire da me magari, dia qualcosina in più a livello di attenzione. Purtroppo abbiamo subito qualche torto. Dobbiamo riuscire a fare meglio proprio in vista di questi 20 giorni di cui parlavo».

