Bologna, sfida in famiglia e vittoria per 5-0

Bologna, sfida in famiglia quest’oggi per la squadra di Thiago Motta che ha battuto con un sonoro 5-0 la Primavera

Oggi il Bologna è sceso in campo per una sfida in famiglia con la formazione Primavera. L’undici schierato da Thiago Motta era così composto: Bardi; De Silvestri, Lucumi, Sosa, Kasius; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Zirkzee, Soriano.

La gara è terminata 5-0 e le reti sono state firmate da Moro, Sansone, Orsolini, Soumaoro e Kasius.