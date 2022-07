Bologna, Soriano: «Obiettivo 50 punti. Ilicic? Ecco qual è il mio pensiero»

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblù: le dichiarazioni

MIHAJLOVIC – «Ci ha detto di essere dei professionisti come sempre, di iniziare al massimo il campionato vista anche la pausa di novembre. Dovremo partire forte fin dalla prima giornata e sa che non lo deluderemo».

OBIETTIVI – «Si parte con un po’ di fatica e tanti lavori fisici. L’obbiettivo è stabilizzarsi sui 50 punti, senza guardare troppo in là al momento. Vogliamo partire bene, poi durante il percorso vedremo quali saranno i nostri obiettivi».

FUTURO PERSONALE – «Sono molto orgoglioso di fare il capitano qui. Sono arrivato 3/4 anni fa. Nell’ultima stagione i numeri non sono stati buoni, ma l’affetto dei tifosi non è mai mancato. Da capitano del Bologna sono orgoglioso e voglio restare a lungo. Del futuro parleremo però più avanti».

ILICIC – «Non so quanto sia vero, ma quale compagno non farebbe piacere avere un giocatore così in squadra. Alzerebbe il livello di qualità in rosa».