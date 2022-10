Bologna, Thiago Motta: «Ci vuole tempo per conoscersi»

Le parole di Thiago Motta prima del calcio d’inizio del Bologna contro il Lecce: « E’ un momento importante per noi affrontare una squadra non facile»

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della partita del Bologna contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Come sempre vogliamo vivere questa partita con una grande intensità. E’ un momento importante per noi affrontare una squadra non facile. Siamo pronti per fare una grande partita».

ARNAUTOVIC – «Di stimolo per i compagni, per l’ambiente e per sé stesso. E’ un giocatore importante, sa quanto può dare alla squadra e lo farà anche oggi pomeriggio».

CONOSCENZA DELLA SQUADRA –«E’ un processo normale. Ci vuole tempo, cosa che nel calcio non abbiamo molto. Abbiamo visto cosa migliorare e siamo sulla buona strada».