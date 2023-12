Bologna, Thiago Motta: «Era importante inziare a vincere in trasferta»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu in casa della Salernitana

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

VITTORIA IN TRASFERTA – «Sì, era un grande obiettivo vincere in trasferta. Oggi primo tempo molto buono, difendendo anche bene. Nel secondo tempo partita più complicata, potevamo chiuderla prima. Abbiamo, però, meritato la vittoria».

MATURITA’ – «Sì, gli ultimi 15 minuti sono stati complicati. Abbiamo mantenuto la gara in pugno fino alla fine. Meritatamente abbiamo vinto questa gara».

SAELEMAEKERS – «Beh, mi è piaciuta molto la sua gara, così come quella dei suoi compagni. Siamo molto contenti. C’è un gruppo solido, alcuni non hanno giocato oggi, mi è dispiaciuto molto per quelli che non sono entrati. Ci sono alcuni ragazzi che partecipano un po’ meno, ma tutti danno il massimo e danno il loro contributo. Ferguson? Trascina i suoi compagni, ha fatto il capitano, sono contento di averlo tra di noi».

KRISTIANSEN – «Sì, è un ottimo giocatore, sta migliorando moltissimo. Lui e Lykogiannis stanno facendo bene sulla fascia, hanno fatto bene, stanno facendo un grande campionato».

ZIRKZEE FUTURO TOP? – «Dipende da lui».