Motta fa volare il Bologna: sì, è da Europa

Il Bologna ormai non sorprende più, Thiago Motta sta insegnando a questa squadra a volare e la zona Champions al momento è pienamente meritata

Il Bologna ormai non sorprende più, Thiago Motta sta insegnando a questa squadra a volare e la zona Champions al momento è pienamente meritata.

Nessuna vertigine ma soltanto voglia di volare senza guardarsi dietro. Lo sguardo è fisso e guarda sempre avanti perché soltanto così puoi rendere possibile quello che fino a pochi mesi sembra impossibile. Nella vita d’impossibile non c’è nulla, perché il Bologna sta dimostrando di potersi meritare un posto in paradiso tra le migliori in Italia. Al netto di un gioco pulito, fatto di fitte trame e di movimenti studiati e ormai memonici, Thiago Motta ha saputo dare una mentalità forte a questa squadra.